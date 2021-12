Sugieren suspender cobro de peaje para evitar tráfico hacia Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Aeropuerto Internacional Palmerola cumplió este sábado su primera semana de operaciones en la antañona ciudad de Comayagua, generando primeras las reacciones entre diversos sectores del país.

Entre apreciaciones por la modernidad y seguridad que ofrece la nueva pista de la terminal aérea, también han surgido algunos cuestionamientos, principalmente por el tráfico que algunos usuarios han tenido que superar para llegar al aeropuerto.

Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), manifestó este sábado su posición sobre el XPL y calificó como un “grave error” iniciar operaciones en la temporada más fuerte del año. Recordó que CCIT recomendó hacer en la zona una carretera especial y directa hacia Palmerola, para evitar el tráfico pesado que empañó esta semana inaugural.

Además sugirió, en declaraciones a Radio América la posibilidad de "suspender el cobro de peaje, para evitar el tráfico rumbo a Aeropuerto Palmerola".

"No sería una mala idea suspender el cobro de peaje para evitar el trafico que es lo que más está afectando en este momento. Creo que sería una excelente idea no cobrar el peaje por lo menos para el mes de diciembre y descongestionar el paso”, afirmó.

Sin vialidad

A las quejas por el caos vehicular en la zona se sumó el expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), Menotti Maradiaga, quien señaló que la pronta habilitación de Palmerola no previó esta situación.

"No tenemos la viabilidad para agilizar el tránsito. Lo preocupante es la cantidad de accidentes que se van a dar si la Policía de Tránsito no toma medidas, porque la gente va a correr para no perder los vuelos", manifestó Maradiaga. Además cuestionó que con la apertura de Palmerola se esté desestimando el Toncontín, cuando bien podrían funcionar ambos. "Estoy convencido de que los dos aeropuertos pueden funcionar de la mejor manera", afirmó.



Por su parte, este sábado el director ejecutivo de la División de Aeropuertos de Grupo Emco, Peter Fleming, concesionaria del aeropuerto Palmerola, se disculpó por el desorden y los problemas que han ocurrido con la habilitación de Palmerola, con el peaje a la altura de Zambrano, así como al interior de la terminal aérea, donde se ha visto abarrotado.