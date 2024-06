Mujeres trans hondureñas, Muñecas de Arcoíris, ganan premio Front Line Defenders 2024 en Irlanda

“Con profunda emoción y un corazón lleno de gratitud, comparto con ustedes que he sido galardonada con el Premio Front Line Defenders 2024. Este galardón no solo representa un logro personal, sino que marca un hito histórico para las mujeres trans en Honduras, visibilizando por primera vez nuestra lucha y resistencia en el escenario internacional”, dijo la hondureña.

“Este premio es un homenaje a mis compañeras que ya no están con nosotros, víctimas de la discriminación, el odio, la desigualdad y la violencia. Su legado vive en nuestros corazones y nos impulsa a seguir adelante en la incansable búsqueda de un mundo donde todas las personas, sin importar su identidad o género, puedan vivir con dignidad y respeto”, añadió Córdova.

Chipre: Doros Polykarpou es un destacado defensor de derechos humanos y miembro fundador de KISA (Movimiento por la igualdad, el apoyo y la lucha contra el racismo). Es experto en migración, asilo, discriminación, racismo y trata de personas en Chipre. Durante más de 27 años, se ha dedicado a defender y abogar por los derechos de las personas migrantes y a combatir la discriminación y la xenofobia en Chipre, sorteando el singular entorno sociopolítico de esta pequeña nación insular con fuertes elementos conservadores. Esto le ha expuesto a él y a la organización a una reacción violenta, y a principios de este año la oficina de KISA fue objeto de un atentado con bomba.



Palestina: We Are Not Numbers (WANN) es un proyecto palestino sin ánimo de lucro liderado por jóvenes creado en la Franja de Gaza en 2014, con el objetivo de contar historias cotidianas de miles de palestinos y palestinas. Su visión es difundir las voces y narrativas palestinas, basándose en el respeto de los derechos humanos a través del trabajo de jóvenes palestinos y palestinas pacíficos. Cuando su cofundador, Ahmed Alnaouq, perdió a su hermano Ayman de 23 años, durante un ataque militar israelí contra el pueblo palestino en el verano de 2014, quedó devastado y hundido en una depresión de la que pensó que nunca saldría. En ese tiempo conoció a la periodista estadounidense Pam Bailey, quien lo animó a honrar el legado de su hermano escribiendo una historia sobre él. Como muchas personas jóvenes en Gaza, Ahmed se estaba especializando en literatura inglesa para mejorar sus habilidades lingüísticas. Pam publicó la historia en una página web de noticias occidental, que tuvo una acogida inesperada. Ahmed y Pam se dieron cuenta de que escribir la historia le había aportado algo de sanación y de que esto se podía hacer en una plataforma mucho más grande.