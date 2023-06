¿Cuáles son las certificaciones que puede tramitar un hondureño en España y cómo hacerlo?

En este documento se especificarán los datos básicos del ciudadano: nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, numero de pasaporte, fecha y lugar de expedición del pasaporte, fecha de ingreso a España.

Certificado de nacionalidad: Este tipo de documento notarial se extiende en el Consulado a petición de una persona que reside en España y está gestionando trámites de nacionalidad extranjera. Uno de los documentos que te han solicitado las autoridades correspondientes donde resides es un certificado que acredite tu nacionalidad.

Certificado de no ingresos: Este tipo de documento notarial se extiende en el Consulado a petición de una persona que reside en España y que desea certificar ante una institución española, donde está gestionando un trámite de su interés, que no percibe ningún tipo de ingresos de instituciones hondureñas que otorgan pensiones por jubilación o invalidez.

Certificado de idoneidad: Este tipo de documento notarial se extiende en el Consulado a petición de una persona que desea remitir un expediente sobre un caso de un menor de edad, como es el caso de una adopción, trámite que ha iniciado ante las autoridades hondureñas. En este caso, el Consulado certifica que cada una de las páginas del expediente son originales y por lo tanto certifica la idoneidad de tales documentos.

Certificado de no becado: Este tipo de documento notarial se extiende en el Consulado a petición de una persona que reside en España y está gestionando trámites de estudio o de solicitud de una plaza laboral (en el caso de los profesionales de la carrera de medicina)

Certificado de buena conducta, entre otros.