Consulados móviles en EUA: ¿En dónde atenderán del 21 al 26 de noviembre?

1

Tegucigalpa, Honduras.- Los consulados móviles promovidos conjuntamente por tres instituciones del país continúan atendiendo y brindando diversos servicios a los compatriotas que residen en los Estados Unidos de América.

2

La iniciativa que también se llevo a cabo durante el 2023 inició el pasado 12 de noviembre y culmina el próximo 5 de diciembre.

3

En Austin, Texas en el Hilton Hotels ubicado en 500 East 4th street y en el Hanover Marriott Hotel de la dirección 1401 Route 10 East Whippany de Nueva Jersey tuvieron lugar los primeros dos consulados móviles en suelo estadounidense.

4

Aunque no hay una cifra oficial, se estima que cientos de personas que buscaban hacer trámites consulares han sido atendidas en ambas ciudades por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), Instituto Nacional de Migración (INM) junto con el del Registro Nacional de las Personas (RNP).

5

Del 21 al 26 de noviembre próximo, los consulados móviles se trasladan a Kansas, Misuri en el Doubletree by Hilton Hotels que queda en el Overland Park, 10100 College, mientras que en Baltimore el punto de atención será en el Marriott Inner Harbor at Camden Yard, 110 South Eutaw street.