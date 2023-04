Xiomara Castro: “Fuerzas conservadoras se han opuesto a los cambios que he propuesto”

“Hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen ya que durante un año y tres meses de mi gobierno se han opuesto por todos los medios a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando”, manifestó Castro.

“Logramos tasas de crecimiento económico del cuatro por ciento, derogamos la ley de empleo por hora con la que se precarizaba de forma despiadada las condiciones laborales de miles de trabajadores y lo hicimos aún contra el chantaje, las presiones y ataques de los mismos conservadores”, agregó la titular del Ejecutivo.

La presidenta hondureña también se refirió a la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo Especial (ZEDES) y se comprometió para no someter “la soberanía patria a los códigos de comercio o de negocios, la integridad de nuestro territorio no está en venta y no es mercancía”.

Asimismo se refirió a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que según informó Castro, ya fue socializada con diversos sectores de la sociedad y que “se estará enviando al Poder Legislativo una vez sea aprobada por el Consejo de Ministro”.