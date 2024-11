Xiomara Castro conmemora tercer aniversario de victoria de Libre

7

Pueblo hondureño, hoy conmemoramos el tercer aniversario de la gran victoria popular del Partido Libre, que surgió de la resistencia contra el golpe de estado y triunfó en las urnas.

8

Ese histórico 28 de noviembre del 2021, contundentemente el pueblo hondureño me otorgó su confianza y me eligió como su primera presidenta.

9

El pueblo puso fin a la trágica y prolongada dictadura bipartidista que durante largos 12 años y 7 meses destruyó y saqueó el país, encabezada por el usurpador de la presidencia, quien personalmente dirigía la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.

10

Estamos refundando la patria paso a paso. El pueblo hondureño es testigo que recibimos un país desmembrado, resultado de la asociación perversa del bipartidismo con el capital. Honduras fue partida en sedes, con dueños (privados, donde las mayorías serían esclavizadas por los verdugos del siglo XXI.

11

Denunciamos el Centro Internacional de Arbitraje CIADI, diseñado para la protección de las grandes empresas internacionales, en detrimento de nuestras empresas y finanzas públicas, soberanía e independencia.

12

El Estado se encontraba en ruinas. Mi primera gran reforma estructural fue el Decreto del Congreso Nacional 4-2022, en el que volvimos al Estado Democrático del Derecho.

13

Después de 12 años y 7 meses, el Estado de Honduras condenó el golpe de Estado del 2009, que había sido disfrazado como sucesión constitucional.

14

Se ordenó reparar a las víctimas, se legisló para el retorno de los exiliados, se reconoció el partido de la resistencia libre, se fomentó la memoria y el respeto a los derechos humanos, y se condenó la ilegal sentencia de la reelección presidencial.

15

Iniciamos el gobierno, ordenamos la finanza del Estado, cumpliendo el mandato constitucional de establecer la caja única del tesoro, rescatar los fondos públicos de la garra de los corruptos fideicomisos y valorar el patrimonio público como el bien que nos une.

16

Estamos recuperando las empresas nacionales que habían sido desmanteladas y privatizadas, la ENE, Banadeza y Lima, Banasupro, Correos y la Empresa Nacional Portuaria. La inversión social de mi gobierno es histórica, se ha reducido la pobreza en un 10 por ciento y las migraciones hacia Estados Unidos en un 35 por ciento.

17

En menos de tres años de gestión, hemos reparado más de 5.000 centros educativos de los más de 12.700 que encontramos deteriorados y abandonados. Con el programa de matrícula gratis, he favorecido a más de un millón ochocientos mil niños y niñas.

18

La matrícula gratis es una innovación en educación que inició el presidente Zelaya en el gobierno del Poder Ciudadano, cancelada durante la dictadura. Con la merienda escolar, estamos atendiendo más de 1.2 millones de niños y niñas diariamente.

19

Miles de estudiantes de todo el país son beneficiados con becas solidarias. Doscientos cuarenta y cinco municipios están libres de analfabetismo a través de la metodología Yo Si Puedo con Maestros de Cuba.

20

La refundación en la salud está en marcha con la construcción de ocho hospitales, un materno infantil y cuatro centros neonatales.En Santa Bárbara, Ocotepeque, Salamá o Lancho, dos en Roatán, Islas de la Bahía y en Santa Rosa de Copán se encuentran ya en construcción.

21

En Choluteca y Tocó a Colón, los hospitales ya fueron licitados y adjudicados. Los cuatro centros neonatales ya están en construcción, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

22

Los hospitales de trauma están en proceso de adjudicación y la construcción se inicia en el dos mil veinticinco. Miles de kilómetros en construcción de carreteras de concreto hidráulico y caminos productivos. Los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán están siendo ampliados y reconstruidos.

23

57 canchas deportivas inauguradas y 24 que están listas para inaugurar en diferentes departamentos y municipios. La reparación y acondicionamiento como estadio de primer mundo con grama híbrida en los estadios Chelatucléz en Tegucigalpa y el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. Y canchas de primer nivel con engramado híbrido en Ceiba y Juticalpa.

24

Somos el primer país de Latinoamérica en contar con cuatro canchas híbridas de primer nivel. Estamos próximos a inaugurar el primer estadio profesional de béisbol completamente remodelado en el Chochisosa. Para evitar la inflación y disminuir los costos de producción, estoy invirtiendo en los combustibles miles de millones de lempiras.

25

Cada consumidor se ahorra 10 lempiras por galón cada vez que abastece de combustible, medida que incomoda la posición. En mi gobierno, más de 900 mil familias pobres reciben energía eléctrica gratis. Invertimos en líneas de transmisión, transformadores, subestaciones, nuevas plantas generadoras, electrificación de aldeas y caseríos.

26

Estudios para la construcción de represas hidroeléctricas, como el Tablón, Patuca II, Jicatullo y los Llanitos, que fueron abandonadas por la dictadura cuando todos sabemos que el gobierno del presidente Zelaya quedaron los fondos disponibles y contratada su construcción.

27

Hoy no tendríamos inundaciones en el Valle de Zula si el golpismo no hubiese destruido la base económica de la ENE con el fin de terminar de privatizarla. Los alcaldes de Honduras saben que, a diferencia de la dictadura, sus transferencias están al día y, sin distingo de colores políticos, les proveemos fondos para la construcción de caminos productivos y escuelas.

28

Volvimos los ojos al campo. Beneficiamos a más de 1.2 millones de pequeños y medianos productores donando semilla mejorada y fertilizante gratis para sus tierras con el bono tecnológico. Con las medidas de apoyo al sector agrícola, la producción alcanzó una cifra récord de 17.5 millones de quintales de granos básicos.

29

Después de 20 años de aplicación del CAFTA-RD, se evidencia que estos tratados no nos han favorecido y que causan distorsiones al comercio y a la importación. Debemos desmontar las mentiras del libre comercio. En las 2.100 aldeas más pobres de Honduras, estamos presentes con el programa de la Red Solidaria.

30

Creamos más de 2.000 cajas rurales para apoyar emprendimientos familiares que hoy acceden a fondos no reembolsables o financiamientos solidarios. Honduras hoy goza de estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y crecimiento y baja inflación. Y estamos pagando al día la onerosa deuda que heredamos sin decretar ni un tan solo impuesto.

31

El plan de solución contra el crimen ha logrado un importante descenso en los homicidios sin utilizar bombas lacrimógenas y sin que los órganos del Estado asesinen como en el tiempo de la dictadura con escuadrones de la muerte.

32

Estoy comprometida para luchar a la par del pueblo hondureño por unas elecciones libres, limpias, transparentes y democráticas. Y por ello, también exijo al poder electoral la transmisión de resultados preliminares y el lector de huellas. Pese a la coalición de países con bosques tropicales y con el plan cero deforestación, ya hemos logrado detener el 80% de la depredación forestal en las zonas de reserva de Patuca, Plátano, Segovia, La Muralla, Tahuaca y la Cordillera Entre Ríos.

33

Estamos respondiendo con inmediatez y eficacia los embates de la tormenta tropical Zara. Como presidenta pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELA, me toca hablar no sólo por Honduras, sino también por toda la región.

34

Y es urgente elevar mi voz por el pueblo de Haití, que hoy está sumergido en una espiral de violencia. Hace siete meses, cuando recién asumí esta responsabilidad, advertí que la militarización y la injerencia no iban a resolver el flagelo de la primera nación liberada en nuestra región. Convocaré a los jefes de Estado de la CELAC para que de manera conjunta, definamos una posición de solidaridad absoluta y urgente con Haití.

35

En nombre y representación del pueblo hondureño que me eligió, no me detendré en el cumplimiento de mi misión de construir una patria libre, independiente, soberana y justa. Continuaremos enfrentando todos los días a una maquinaria virulenta y falaz. Estamos construyendo la nueva victoria porque no volverán y prohibido olvidar que somos resistencia.