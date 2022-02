VIDEOS: Zafarrancho en el Hospital del Sur por nombramiento de administrador

“El pueblo votó por un cambio no queremos que los mismos corruptos sigan gobernando”, “¡Saquénlo!”, gritaban algunos, mientras los que apoyan a Araujo se colocaban frente a la puerta donde él se encontraba, para intentar cuidarlo.

“Mauricio Rivera, no te queremos ver en Choluteca . Ya tenemos pláticas con los otros dos diputados y ya dejaron solo a Mauricio”, dijo uno de los dirigentes, quienes mantienen una toma del edificio desde hace varias semanas, exigiendo que se nombre a alguien que pertenezca a Libre, pues alegan que hay varias personas capaces de desempeñar el cargo.

Al parecer, el descontento ocurre entre las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) porque el ingeniero Dany Araujo fue recientemente nombrado como administrador, pero sus opositores aseguran que no pertenece al partido.

Por su parte, Dany Araujo, que no tuvo más opción que también encerrarse en su oficina, dijo que no entiende por qué sus correligionarios no lo aprueban, pues dice que es la primera vez que desempeñará el cargo y afirma ser tan Libre como ellos.

“Llegué a las 7 de la mañana junto a las verdaderas bases de Libre, acompañado y respaldado, dispuesto a dialogar con un grupo de personas que aproximadamente 18 días tenían de estar entorpeciendo la salud de las personas que están aquí en el hospital. Desde que comenzaron a tomarse las instalaciones adujeron que yo era nacionalista, en ningún momento de mi vida he pertenecido a las filas del Partido Nacional, sin embargo, vengo del Partido Liberal, pero sabemos que todos los que somos Libre venimos de ahí”, justificó.

“Vengo a asumir este cargo con transparencia, mi administración va a ser de puertas abiertas”, finalizó.

