"Déjenlo, déjenlo": el desesperante grito de joven agredida por colectivos de Libre

Momentos de desesperación vivió una joven cuando los colectivos de Libre la atacaron a ella y propinaron una brutal golpiza a su compañero de motocicleta

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:19

Tegucigalpa, Honduras.- "Déjenlo, déjenlo" gritaba con todas sus fuerzas una joven que junto a la persona con la que viajaba en motocicleta fue atacada por colectivos de Libre que protestaban a inmediaciones del Infop, donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE), a la altura de Plaza Cuba, en el bulevar Fuerzas Armadas.

Los dos jóvenes, que se conducían en una motocicleta, intentaron evadir la violenta protesta que se instaló, y donde se quemaron llantas y colocaron piedras para impedir el paso vehicular por la transitada zona.

Imágenes captadas por personas presentes en la protesta, y que se viralizaron en las redes sociales, muestran a los simpatizantes de Libertad y Refundación, que fueron llamados a la insurrección por el coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, golpear de forma violenta a un joven.

Lluvia de piedras en el CLE: frente a la PM y organismos, militantes de Libre atacan carpa del PN

Los hombres bajaron a la fuerza de la motocicleta a las dos personas, el conductor se aferró a su vehículo, pero recibía puñetazos y patadas, mientras que la joven con la que se conducía, con temor de sufrir la misma suerte, se removió el casco para mostrar que era mujer y evitar de esta forma una agresión.

Sin embargo, esto no le importó a uno de los agresivos hombres en el lugar, que sin importar sus gritos de desesperación para que dejaran a su compañero, la tiró de la mochila que llevaba puesta.

En su intento por defender a su compañero de las patadas y puñetazos que estaba recibiendo por parte de los miembros de Libre, la joven lo arrastró hasta el otro extremo, mientras era confrontada e insultada por los protestantes.

Algunos de los protestantes gritaban que pararan y que dejaran de atacar a los jóvenes, algunos incluso ayudaron a levantar la moto y colocarla a un costado de la calle, mientras otros no paraban de lanzar golpes.

