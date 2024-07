Vicecanciller Gerardo Torres dice que Honduras no ha avalado fraude en Venezuela

“Honduras no ha avalado un fraude. Honduras lo que hizo fue felicitar lo que dijo el CNE. De ninguna manera nuestro país ha avalado un fraude, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo”, aseveró.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro, felicitando a Nicolás Maduro , por su reelección, el vicecanciller de la república, Gerardo Torres Zelaya, mencionó que Honduras no está avalando un fraude en Venezuela.

Por otro lado, gobernantes de otras naciones como Brasil y México piden que se termine el recuento total de votos por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Ante la inminente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada para discutir la problemática que se desató en Venezuela por las cuestionadas elecciones, Torres afirmó que Honduras no votará a favor de aplicarle más sanciones al país sudamericano.

“Honduras no cree que deben existir más sanciones contra Venezuela, ya tiene demasiadas. Tampoco cree que hay indicio de fraude y respetará la voluntad. Si acepta un recuento de votos, Honduras acompañará; si no, también, porque no se permiten injerencias”, manifestó en la cadena radial HRN.