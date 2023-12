Teletón inicia hoy su obra de amor con el fin de recaudar L72.5 millones

Doña Olga Guerrero, de 78 años de edad, está feliz porque nuevamente espera que la población hondureña aporte su granito de arena para lograr la meta.

Narró que desde hace más de siete años acude a la Teletón por una contusión que tiene en uno de sus brazos producto de una caída. “Yo he visto una gran mejoría desde que vengo a la Teletón, eso es lo mejor que me pudo haber pasado, el doctor Walter me recomendó y desde ese momento todo cambió para mí”, manifestó doña Olga.

Expresó que ella visita la fundación todas las semanas. “A nosotros los doctores nos dicen que no debemos perder ninguna cita porque perdiendo una nos retrasaríamos y no seguiríamos avanzando”, dijo doña Olga. Recomienda a quienes sufren de alguna discapacidad que acudan a la Teletón, pues “es una buena institución, yo aquí no pago nada, más que el pasaje, pero es algo que nos favorece, y se lo digo yo que tengo 78 años”.