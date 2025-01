Sin resolverse la falta de citas y medicinas en el Seguro Social

1

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sigue en medio de las críticas por la falta de medicamentos y los problemas persistentes con el software para programar citas, lo que genera frustración entre los derechohabientes, quienes denuncian una “mala gestión”.

Carlos Estrada, un afiliado del IHSS, expresó su indignación mientras mostraba su receta médica sin surtir.

Con visibles signos de pérdida de peso, comentó: “Con malos tratos me pidieron que no volviera a consulta. ‘Deje de venir, no podemos atenderlo’, me dijeron. Pero, dígame, ¿cómo no voy a venir si he bajado de 180 a 120 libras? Son unos charlatanes; no han hecho nada por el pueblo enfermo”.