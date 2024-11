Sectores exhortan a reflexionar el voto frente a un criticado Congreso

5

Suyapa Figueroa, diputada del CN cuestionó al oficialismo de cometer los mismos actos aumentados que antes eran cuestionados, cuando Libertad y Refundación (Libre) era oposición. Agregó que “es el Congreso más opaz no es transparente. Yo denuncie al presidente por el manejo de fondos de manera ilegal pero no ha pasado nada, mientras el fiscal general no cumpla con su trabajo y actúe en nombre de la sociedad tendremos actitudes como esta”.

6

Esta semana la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció una millonaria erogación de fondos en el pago de asesores y servicios profesionales, sumadas a las múltiples denuncias de sociedad civil por la opacidad en el manejo discrecional de bonos a los diputados