Sectores desconocen modificaciones a la Ley Tributaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pocos días para que los parlamentarios retornen a la cámara legislativa posterior al receso de junio, diferentes sectores y diputados piden a la Comisión de Dictamen del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria socializar la normativa antes de llevarla al pleno.

“La verdadera socialización es con las bancadas que somos los que votamos. Y hasta el momento no hemos visto absolutamente nada de cambios, así que mientras no nos envíen el dictamen no habrá votación positiva”, cuestionó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

De su lado, el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, indicó que “nosotros no tenemos ningún conocimiento oficial de lo que es la Ley de Justicia Tributaria, todo lo que sabemos de esta normativa es lo que se ha mencionado. No tenemos mayores datos”.

A inicios de semana, el Congreso Nacional, recibió a una experta de la Organización de Naciones Unidas para analizar el tema fiscal en perspectiva de los Derechos Humanos.