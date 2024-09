Sesal en deuda con la salud mental, apenas dos hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- Con su mochila al lado de sus pies, Orestila Díaz, una joven de 31 años, se sentaba en una banca del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. A su lado, su esposo Alfonso Posadas, de 54 años, la acompañaba en silencio, con la mirada cargada de preocupación. La vida de Orestila, marcada por los trastornos mentales, se ha convertido en una batalla diaria que ha transformado la existencia de Alfonso.

“A veces me toca sacarla de urgencia, porque me empieza a golpear y a insultarme. También me ha quemado el dinero”, relató Alfonso.