Salvador Nasralla pide cuidar el voto: "Voten temprano y graben el escrutinio"

"Estamos a pocas horas de tomar la decisión más importante de nuestra nación", agregó el aspirante liberalista, en un llamado a la participación masiva y consciente.

"Voten temprano y cuando cierren las urnas, lleguen a ver, graben el escrutinio", solicitó Nasralla en una conferencia de prensa realizada este sábado -29 de noviembre- de cara a los comicios.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla , llamó a los hondureños a cuidar el voto durante las elecciones generales que se realizarán este 30 de noviembre.

Asimismo, aprovechó el espacio para recordar "20 años de corrupción y robos", que según sus palabras, han marcado la historia reciente del país.

"No debemos volver al pasado, a ese narco-estado que nos ha tenido en el narco-presente", afirmó haciendo referencia al gobierno de Juan Orlando Hernández y también al mandato de Xiomara Castro, al que señaló de haberlo traicionado.

"Los que se presentaron como solución nos traicionaron, no cumplieron el acuerdo y se dedicaron a enriquecer sus bolsillos", agregó.

El candidato también hizo un fuerte llamado a la fe y a los valores familiares, asegurando que Honduras necesita poner a Dios y a la familia en el centro de su desarrollo.

También aseguró que su "ejército liberal", saldrá a defender los votos y el futuro del país durante la jornada electoral y durante la vigilancia del proceso.

Finalmente, el candidato hizo hincapié en su llamado a la ciudadanía a ser vigilantes de las elecciones generales, remarcando la importancia de grabar y documentar cualquier irregularidad. "El futuro de Honduras está en tus manos y en la protección de tu voto", concluyó.