María Elvira Salazar advierte que “la libertad está en juego” en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas horas de que Honduras acuda a las urnas, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, envió un mensaje al electorado hondureño en el que advirtió sobre lo que considera un momento decisivo para el futuro del país.

Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, afirmó que la elección de este 30 de noviembre coloca al país ante “dos modelos opuestos”, por un lado, una candidatura que describe como “socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro”; y por otro, “la libertad y la economía de mercado”.

De acuerdo con la legisladora, América Latina ha comenzado a alejarse del llamado “socialismo del siglo XXI”, y Honduras debería seguir esa tendencia.