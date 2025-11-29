María Elvira Salazar advierte que “la libertad está en juego” en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas horas de que Honduras acuda a las urnas, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, envió un mensaje al electorado hondureño en el que advirtió sobre lo que considera un momento decisivo para el futuro del país.
Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, afirmó que la elección de este 30 de noviembre coloca al país ante “dos modelos opuestos”, por un lado, una candidatura que describe como “socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro”; y por otro, “la libertad y la economía de mercado”.
De acuerdo con la legisladora, América Latina ha comenzado a alejarse del llamado “socialismo del siglo XXI”, y Honduras debería seguir esa tendencia.
Salazar exhortó a los hondureños a rechazar al partido Libre y aseguró que el país debe apostar por un modelo basado en instituciones sólidas, inversión privada y generación de oportunidades económicas. “Es hora de decir, de una vez y por todas: NO al comunismo, NO al socialismo, NO a LIBRE”, expresó la congresista.
El pronunciamiento se suma a una serie de reacciones internacionales que han acompañado el proceso electoral hondureño, el cual será observado por misiones de la OEA, la Unión Europea y otros organismos. La comunidad internacional ha insistido en la necesidad de garantizar un ambiente pacífico, transparente y respetuoso de la voluntad popular.
Para Salazar, lo que ocurra en esta jornada no solo definirá el rumbo inmediato del país, sino también su posición dentro del contexto geopolítico regional. “La libertad está en juego”, concluyó en su mensaje.
El proceso electoral hondureño se realizará este domingo 30 de noviembre, en una jornada en la que se espera una participación masiva, de acuerdo con las proyecciones de autoridades y observadores.