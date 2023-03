Sala de lo Penal: ‘El delito de usurpación debe existir y no despenalizarse’

Aunque no hay nada claro sobre la súbita pretensión de suprimir este delito del Código Penal vigente, diversos sectores consideran que de concretarse sería un desacierto.

El coordinador de la Sala de lo Penal, Walter Miranda, sobre ese tópico, expresó: “Por si viene acá, con lo que es alguna consulta, no me gustaría ahondar en eso; pero yo creo que el delito debe existir como tal porque hay momentos donde no se respeta la propiedad privada y nos pone en desventaja, porque esto ahuyenta la inversión, tanto nacional como extranjera”.

Miranda reveló que para la próxima semana tienen una cita con los representantes de la empresa privada para tratar el delicado tema de la usurpación o invasión de tierras en el país, debido a la alta incidencia en los últimos meses.