Roberto Pineda Chacón acusa a Luis Redondo de falta de responsabilidad en el Congreso

Cortés, Honduras.- El exalcalde de Santa Cruz de Yojoa y candidato a diputado por el departamento de Cortés, Roberto Pineda Chacón, aseguró que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estuviera preso si legislara en un país extranjero.

Esto durante su participación en el programa Hablemos de Política de Diario EL HERALDO, donde expresó su indignación por el estancamiento en el hemiciclo legislativo, que “impiden la toma de decisiones importantes para el país”.

“En otro país estuviera preso. Creo que es falta de responsabilidad, el congreso debe ser el lugar donde se legisla independientemente el color político porque lo que se quiere es el beneficio de Honduras”, expresó.

Pineda fue contundente al señalar que el Congreso Nacional ha perdido su propósito de legislar para el pueblo. “Ahorita quieren volver a esa famosa comisión para aprobar cosas que los diputados no quieren y que tampoco el pueblo quiere. Ese tipo de artimaña ya no la mira bien el pueblo y por eso la gente ahorita el 30 de noviembre va a pensar bien en la forma de elegir a sus diputados”, apuntó.

Consultado acerca de cómo calificaría la gestión de los actuales diputados del departamento de Cortés, Chacón respondió que “están aplazados”, debido a que Cortés es el departamento que más genera ingresos al país, pero el que menos recibe del Estado.

“Solo nos sacan, porque hay mucha producción, pero no devuelven ese dinero que corresponde al departamento. A mí me da lástima ver ese Catarino en esas condiciones que está, en el departamento que más genera recursos al país. Y veo que los diputados se enfrascan más en temas políticos que en temas como salud, donde realmente tenemos que trabajar”, dijo.

Su crítica también alcanzó al sistema de transferencias municipales, al que calificó de instrumento de control, especialmente en temporada de elecciones. Según explicó, cuando una alcaldía no pertenece al partido de gobierno, las transferencias suelen retrasarse, afectando proyectos básicos en infraestructura y servicios públicos.

En su agenda legislativa propone proyectos de impacto social y ambiental, como la creación de una planta de reciclaje para el Valle de Sula que genere energía limpia, reduzca la contaminación y cree empleo. “Quiero llegar a través de la Secretaría de Ambiente a crear un fondo para hacer una planta de reciclaje de basura”, afirmó.

También plantea fortalecer el acompañamiento técnico al sector agrícola y promover programas de apoyo a pequeños productores, con acceso a maquinaria, asistencia técnica y mercados seguros para sus cosechas.

Pineda propone además impulsar centros pilotos deportivos y educativos en zonas consideradas de riesgo o vulnerables, con entrenadores y becas para trasformar la realidad de miles de niños y jóvenes en Honduras.

Su paso por la administración pública lo describe como una etapa de aprendizaje constante y de contacto directo con la gente. Llegó a la alcaldía tras dos intentos fallidos y gobernó durante 12 años consecutivos, impulsando proyectos de infraestructura, salud y educación.

“En Santa Cruz no había bomberos y eso era algo que ni se pensaba. Lo hicimos realidad”, recordó, al mencionar también la construcción de una sala de maternidad y la ampliación de la red escolar.

El exalcalde dice haber aprendido que el cargo no debe cambiar la esencia de la persona. “No importa el lugar donde uno esté, siempre tiene que ser humilde. Yo atendía a la gente en el parque, no en la oficina”, expresó.

Compartió que su filosofía de servicio público se basa en la cercanía y en la capacidad de escuchar, principios que promete trasladar al Congreso Nacional si obtiene el voto de los pobladores del departamento de Cortés.

En el terreno político, Pineda sostiene que el Partido Liberal vive un nuevo impulso gracias a la apertura que ha permitido el regreso de líderes como Salvador Nasralla y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quienes han sido fundamentales para la reactivación del liberalismo en el departamento.

Pineda Chacón resaltó que el departamento de Cortés simboliza el corazón político del liberalismo en Honduras y consolidará el triunfo de su partido en noviembre.

“Cortés representa el triunfo del Partido Liberal, representa la esperanza del pueblo hondureño. Así que como liberal me siento orgulloso de estar en el departamento más rojo, blanco y rojo de Honduras”, manifestó.

El candidato hizo además un llamado directo a la juventud para que asuma un papel activo en las elecciones generales de noviembre. “Mi mensaje es que vayan a votar, que no se quede ni uno solo sin ir a votar, porque de ellos depende el futuro del país”, agregó.