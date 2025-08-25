Roberto Contreras responde a críticas por usar imagen de Rixi y Asfura en ataúdes

“Yo solamente les devolví lo que ellos me mandaron. El señor Mel Zelaya me hace sentir importante al referirse al video que hice, pero no se le debe olvidar que fue un diputado de Libre quien vino aquí a hacer una campaña en la tercera avenida con un ataúd y un pollo en alusión a mi persona”, explicó Contreras.

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras , respondió a las críticas del oficialismo tras la publicación de un video en el que aparecen dos ataúdes con las fotografías de la candidata de Libre, Rixi Moncada, y de Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional .

El también edil sampedrano añadió que al coordinador de Libre “tampoco se le debe olvidar que él fue quien amenazó con armar 30 mil colectivos para una revolución en el país”.

“Yo solo soy el pollo, no sé por qué le quito el sueño a la presidenta, le quito el sueño a Rixi y ahora le quito el sueño a Mel, pero no van a poder con este pollo (...)”, finalizó.

La reacción de Contreras se dio después de que el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, lo acusara de recurrir a la maldad. “Nadie puede matar la inteligencia y la fuerza de Rixi Moncada, mucho menos la esperanza del pueblo hondureño, que de manera masiva y consciente le dará su voto en las urnas. Solo una mente perversa y corrupta puede recurrir a la maldad y a una campaña sucia. ¡Venceremos!”, expresó Zelaya.

Por su parte, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía denunció públicamente al presidente del CCEPL por difundir el video como parte de un spot publicitario a favor de su partido, en el que se utilizaron dos ataúdes con las fotografías de los candidatos de Libre y del Partido Nacional, hecho que catalogó como un acto de “violencia política”.