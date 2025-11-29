Reuniones privadas y comparecencia de prensa en agenda de presidenciables

Tegucigalpa, Honduras.- En vísperas de las elecciones generales, los candidatos a la Presidencia de la República tendrán distintas actividades este sábado como parte de su agenda.

EL HERALDO conoció que el presidenciable del Partido Nacional, Tito Asfura, sostendrá reuniones privadas.

Además, participará en una jornada de oración junto a sus familiares y equipo de campaña.

En el caso de la aspirante presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, convocó a través de redes sociales a una conferencia de prensa al mediodía en la sede del instituto político ubicada en la colonia Humuya de la capital hondureña.