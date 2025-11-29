Listos y operativos los 20,000 dispositivos biométricos para las elecciones generales

De cara a las elecciones generales, la institución explicó que casi 20,000 dispositivos fueron sometidos a una revisión exhaustiva, en la cual se comprobó su funcionamiento, se inspeccionaron sus componentes y se realizó la carga completa de sus baterías principales, además de la carga de las baterías auxiliares que acompañan cada unidad.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) informó que todos los dispositivos biométricos fueron sanitizados, proceso mediante el cual quedaron completamente limpios, sin datos almacenados y únicamente con el sistema operativo instalado. Tras esta etapa, todos los equipos quedaron bajo resguardo del CNE.

Una vez que el nuevo programa (software) y la nueva distribución de electores por Junta Receptora de Votos (JRV) estuvieron listos, certificados por la empresa responsable, validados por el CNE y revisados por la auditoría, se procedió a su instalación en todos los dispositivos.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la conducción técnica de la empresa desarrolladora y con el acompañamiento de personal asignado por el CNE, garantizando el control del proceso.

Con el software instalado y los equipos verificados, todos los dispositivos fueron entregados al Centro Logístico Electoral (CLE), donde fueron incorporados a las maletas electorales para su distribución en el territorio nacional.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El CNE detalló que todos los departamentos recibieron su dotación durante la semana anterior, con excepción de Francisco Morazán, cuya entrega se completó desde antier, debido a un retraso en la llegada de los SIM telefónicos necesarios para la operación del sistema.