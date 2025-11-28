  1. Inicio
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”

En el mismo mensaje que Trump, dio su respaldo a Asfura, también anunció el indulto de JOH, lo que generó confusión al asociar que si Asfura gana la presidencia el expresidente quedaría en libertad

  • 28 de noviembre de 2025 a las 18:53
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
1 de 10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo reiteró por segunda vez su respaldo a Nasry Asfura, sino que también anunció un indulto total para Juan Orlando Hernández.

 Foto: Agencia Efe-archivo
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
2 de 10

La simultaneidad de ambos anuncios(respaldo a Nasry Asfurae induto a JOH) generó confusión en la población, donde algunos comenzaron a interpretar que un eventual triunfo de Asfura garantizaría la liberación del expresidente. ¿Cómo funcionará realmente el perdón para JOH?

 Foto: Archivo
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
3 de 10

El presidente de los Estados Unidos inició su mensaje diciendo: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”.

 Foto: Agencia EFE
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
4 de 10

Seguidamente, Trump advirtió: “Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”. Luego aseguró que “Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito”.

 Foto: Agencia EFE
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
5 de 10

Pero de forma independiente a un triunfo de Asfura, el presidente Trump posteó: “Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.

 Foto: Agencia EFE -archivo
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
6 de 10

Seguidamente, aseguró: “FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO”. Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, también confirmó que el “perdón” de Trump a su esposo avanza tras la orden para que pueda ejecutarse.

 Foto: Archivo
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
7 de 10

“El presidente Trump ya ha emitido la orden para que se proceda a elaborar el indulto a favor de Juan Orlando. Nosotras estamos muy contentas, muy agradecidas con él y con su gabinete”, dijo Ana García.

 Foto: Agencia EFE
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
8 de 10

Según analistas consultados por OPSA, el trámite es rápido, puede resolverse en un día, si existe voluntad presidencial, y es necesario que el delito sea federal y no estatal. En el caso de JOH, el delito fue federal.

 Foto: Agencia EFE
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
9 de 10

Un analista que prefirió no revelar su nombre sostuvo que Trump podrá decidir cualquier condición para el indulto. Varios políticos del Partido Nacional celebraron la noticia, aunque adversarios de Asfura, como Rixi Moncada, aseguraron: “Quieren revivir a criminales”.

 Foto: Agencia EFE
Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”
10 de 10

La familia del expresidente Juan Orlando Hernández también se mostró agradecida con el presidente Donald Trump: “Lo bendecimos a usted, a su familia y a su gobierno. Sabemos que seguirá trabajando fuertemente con Honduras para que tanto Estados Unidos como Honduras sigan esa ruta de amistad y desarrollo”.

 Foto: Agencia EFE
