Indulto a JOH no depende del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones: “Trump ya emitió la orden”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo reiteró por segunda vez su respaldo a Nasry Asfura, sino que también anunció un indulto total para Juan Orlando Hernández.
La simultaneidad de ambos anuncios(respaldo a Nasry Asfurae induto a JOH) generó confusión en la población, donde algunos comenzaron a interpretar que un eventual triunfo de Asfura garantizaría la liberación del expresidente. ¿Cómo funcionará realmente el perdón para JOH?
El presidente de los Estados Unidos inició su mensaje diciendo: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”.
Seguidamente, Trump advirtió: “Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”. Luego aseguró que “Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito”.
Pero de forma independiente a un triunfo de Asfura, el presidente Trump posteó: “Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.
Seguidamente, aseguró: “FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO”. Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, también confirmó que el “perdón” de Trump a su esposo avanza tras la orden para que pueda ejecutarse.
“El presidente Trump ya ha emitido la orden para que se proceda a elaborar el indulto a favor de Juan Orlando. Nosotras estamos muy contentas, muy agradecidas con él y con su gabinete”, dijo Ana García.
Según analistas consultados por OPSA, el trámite es rápido, puede resolverse en un día, si existe voluntad presidencial, y es necesario que el delito sea federal y no estatal. En el caso de JOH, el delito fue federal.
Un analista que prefirió no revelar su nombre sostuvo que Trump podrá decidir cualquier condición para el indulto. Varios políticos del Partido Nacional celebraron la noticia, aunque adversarios de Asfura, como Rixi Moncada, aseguraron: “Quieren revivir a criminales”.
La familia del expresidente Juan Orlando Hernández también se mostró agradecida con el presidente Donald Trump: “Lo bendecimos a usted, a su familia y a su gobierno. Sabemos que seguirá trabajando fuertemente con Honduras para que tanto Estados Unidos como Honduras sigan esa ruta de amistad y desarrollo”.