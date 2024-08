Rasel Tomé cuestiona preferencia dentro de Libre por Rixi Moncada

“¿Cuál es la visión del partido que justifica esta preferencia?”, preguntó a la mandataria, al mismo tiempo resaltando que no comprende por qué se duda de su capacidad tras varios años de pertenecer a Libre.

Seguidamente, reconoció que él reconoce las capacidades de sus correligionarios como en el caso de Moncada. No obstante, lanzó una interrogante a Castro.

Para finalizar, Tomé señaló que espera una respuesta para esclarecer sus inquietudes ante esa preferencia por la exministra de Finanzas como la candidata por Libre.

Por su parte, el diputado rojinegro por el departamento de Choluteca, Mauricio Rivera, mostró su solidaridad con Tomé, afirmando sentirse identificado.

“Querido compañero Rasel Tomé, solidario contigo. Percibo una profunda sinceridad en tu carta y me identifico con tu causa. Ambos hemos sido leales a los ideales de Libre, sin embargo, estamos fuera de sus equipos. No desmayemos, sigamos luchando, recuerda, no estámos solos.