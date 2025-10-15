Rafael Delgado y Carlos Coca analizan los desafíos económicos de Honduras rumbo a elecciones

Cortés, Honduras.- Honduras entra a un nuevo ciclo político con altos niveles de endeudamiento, debilidad institucional y proyectos públicos sin sostenibilidad a largo plazo. Expertos en economía y finanzas coinciden en que el país necesita disciplina fiscal, participación privada y una institucionalidad sólida para enfrentar los desafíos de los próximos años. El economista Rafael Delgado explicó que los grandes proyectos de infraestructura, como la represa El Tablón o la modernización del aeropuerto de San Pedro Sula, representan inversiones millonarias que no pueden recaer únicamente sobre el Estado.

"Cuando las obras se ejecutan con buenos diseños, sin sobreprecios ni corrupción, y con participación privada, el costo para el Estado disminuye. Es el modelo que han seguido los países industrializados", afirmó Delgado. Por su parte, el analista económico Carlos Coca Singh señaló que la mayoría de las propuestas políticas "carecen de detalles concretos" sobre su financiamiento. "Los proyectos deben ir acompañados del cómo y de un pacto entre los candidatos y la sociedad para asegurar su viabilidad", agregó el doctor Coca. Delgado advirtió que el país suele presupuestar para inversión, pero no para mantenimiento, lo que provoca el deterioro acelerado de las obras públicas. "El desarrollo implica infraestructura, pero también formación humana e institucionalidad. Una administración capturada por el clientelismo no puede sostener esas inversiones", subrayó el economista. Coca Singh coincidió en que el sector privado puede aportar eficiencia y sostenibilidad. "Los proyectos deben ser de país, no de administración. La participación privada garantiza continuidad incluso con cambios de gobierno", sostuvo.

Financiamiento y deuda pública en Honduras

Honduras mantiene una deuda pública cercana a los 17 mil millones de dólares, con un servicio anual superior a 50 mil millones de lempiras, cifra que supera los presupuestos de salud y educación. “El problema es que esa deuda no ha generado retorno económico ni social. Si no se toman acciones concretas, el costo seguirá aumentando”, advirtió Delgado. Coca Singh añadió que “los gobiernos adquieren deuda y dejan el problema al siguiente”, por lo que recomendó revisar con los organismos de crédito el destino real de los fondos. Ambos especialistas coincidieron en la urgencia de una reforma tributaria profunda. Delgado indicó que “el sistema actual tiene serios problemas por las exoneraciones fiscales”, mientras que Coca Singh recordó que la Ley de Justicia Tributaria “fracasó por su mala gestión política”. Para Delgado, ninguna reforma tiene sentido “si no se acompaña de un plan claro sobre cómo se invertirá el dinero”. Coca Singh complementó que “el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento”.

El reto del próximo gobierno: coherencia y credibilidad

De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, los expertos llamaron a la población a promover procesos electorales limpios y exigir propuestas serias a quienes aspiran dirigir el país. “El nuevo gobierno va a tener que demostrar, primero, coherencia en su plan y va a tener que demostrar efectividad en sus acciones, porque el hartazgo es profundo en el pueblo hondureño”, aseguró Delgado. Ambos coincidieron en la necesidad de crear un pacto nacional que combine inversión pública y privada, fortalezca la institucionalidad y asegure el mantenimiento de las obras. “La reforma debe incentivar la inversión, el empleo y la transparencia. Sin disciplina fiscal real, toda medida será insuficiente”, concluyó Delgado.