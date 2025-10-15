Rafael Delgado y Carlos Coca analizan los desafíos económicos de Honduras rumbo a elecciones

<b>Cortés, Honduras.- </b> Honduras entra a un nuevo <b>ciclo político </b>con altos niveles de endeudamiento, debilidad institucional y proyectos públicos sin sostenibilidad a largo plazo.Expertos en <b>economía y finanzas </b>coinciden en que el país necesita disciplina fiscal, participación privada y una institucionalidad sólida para enfrentar los desafíos de los próximos años.El economista Rafael Delgado explicó que los grandes proyectos de infraestructura, como la represa El Tablón o la modernización del aeropuerto de San Pedro Sula, representan inversiones millonarias que no pueden recaer únicamente sobre el Estado.