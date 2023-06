Políticos y analistas: No hay condiciones para reducir número de diputados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frente a una baja producción legislativa e ingobernabilidad en el Congreso Naciona l, sectores coinciden en el beneficio de replicar las acciones adoptadas por El Salvador en reducir el número de diputados ante el millonario gasto que representa el pago de salarios, sin embargo, consideran que no hay ambiente para llevar a cabo esa acción.

“Me parece de que en este momento en Honduras no hay las condiciones, dudo mucho, es imposible que se vayan a reducir los diputados aunque no puede sentirse interesante para muchas personas el reducir el número de diputados, ya que no dan los resultados en representación de la población”, expresó el director de gobernanza y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.

Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona señaló: “Con la integración que tiene el Congreso en las diferentes bancadas no hay ningún ambiente para ponernos de acuerdo y reducir diputados o municipalidades. No hay ambiente por esa composición diversa que hay en el Congreso”.