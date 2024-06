Pobladores de la Costa de los Amates piden solución real a incomunicación por inundaciones

ALIANZA, VALLE.- Rostros de zozobra, miedo y hasta indignación se pueden apreciar entre los pobladores de la comunidad de Costa de los Amates, departamento de Valle, al sur de Honduras.

Los rubros a los que se dedican los residentes son diferentes, sin embargo, la exigencia es la misma: una solución integral para todos los problemas en la zona y no más promesas que se quedan en papel mojado por parte del gobierno.

La desgracia parece nunca acabar en la Costa de los Amates, pues las primeras lluvias del año han evidenciado el eterno problema: inundaciones por la falta de bordos eficientes e incomunicación por un puente destruido desde hace 12 años y que nadie es capaz de reconstruir.

“Realmente tenemos bastante tiempo, ya que estamos pasando esta penuria acá debido, pues al departamento de este río que es algo, que siempre se da debido a que, pues allá en el engaño (borda destruida), que hicieron está mal hecho, no sirvió y el río se ha ido ampliando más y con más fuerza para acá abajo”, declaró Bismarck Espinal, un productor de la zona.

Del mismo modo, hizo énfasis en la producción de la economía en la zona, como ser la agricultura, ganadería y el camaronero, pero que debido a las lluvias, se ha visto afectado.

“Que vengan a ayudar a los principales sectores que son el motor de la economía de este municipio, que es la del sector agrícola, el sector ganadero y el sector camaronero son el principal motor de economía de este municipio”, agregó Espinal.

El productor también se mostró en desacuerdo por la construcción de un puente hamaca, una solución planteada por el gobierno alegando que no podrán transportar ni sus insumos, ni productos.

“Entonces ellos vienen a dar una solución que no tiene sentido que están bastante desinformados o están desactualizados, se elevan sus costos al momento vinieron a hablar de un dicho puente hamaca, ese puente hamaca no va a darle solución a nosotros como productores porque cómo vamos a meter los insumos a transportar nuestros insumos para allá, cómo vamos a sacar nuestros productos. Entonces debe de ser una solución integral, sí, porque esto no es de puente hamaca para que cruce el peatón”, declaró el residente.