PINU presenta tres propuestas para candidatos presidenciales en 2025

A Doris Gutiérrez se le consultó si va a aspirar a un cargo de elección popular a lo que dijo: “a mi me prohibe la Constitución de la República que participe. Yo no puedo ser candidata presidencial ni candidata a diputada, podría aspirar a ser candidata a la alcaldía, pero no me interesa. Yo ya fue candidata a alcaldesa y hay que darle oportunidad a la juventud y en ese proceso estamos”.

Entre los aspirantes a convertirse en candidatos a diputados por Francisco Morazán se encuentran: German Leitzelar hijo, Elizabeth Palma, Ashanti Crisanto, Jennifer Castillo, Andrés Benedith, Melissa Zelaya, Moisés Cañadas, Julio Meléndez, Karla Arzú, Jessy Norales, Belinda Martínez, Moisés Maradiaga, Elvin Carranza, Wilmer Reyes, Demetria Gálvez, José María Pineda, José García, Glenda Cruz, Adalid Irías, Walter Centeno, entre otros.

La candidata a alcaldesa por el municipio del Distrito Central es la ingeniera Ana Castro, quien ya tiene conformado el equipo de regidores y el candidato a alcalde por Valle de Ángeles, Adalid Calderón.