JOH, el expresidente de Honduras mencionado más de 100 veces en juicios de EEUU por nexos con narcos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La aldea Río Grande, ubicada en la ciudad de Gracias, Lempira, es la cuna que vio nacer a Juan Orlando Hernández Alvarado un 28 de octubre de 1968.

Sus padres son Juan Hernández Villanueva y María Elvira Alvarado Castillo, quienes procrearon a 16 hijos más.

Hilda (QDDG), Amílcar y Antonio “Tony” Hernández son los tres hermanos más conocidos del exmandatario quienes ocuparon importantes puestos durante su administración, el menor de ellos, (Tony Hernández) ahora paga una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión luego que en marzo de 2021 un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo encontrara culpable por cuatro delitos relacionados al narcotráfico, uso ilegal de armas y testimonio falso a agentes federales estadounidenses.

Hernández culminó sus estudios de educación media en el Liceo Militar del Norte y su carrera universitaria la cursó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se convirtió en licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es notario y también posee un título de Maestría en Administración Pública con énfasis legislativa en Estados Unidos.

Desde muy joven y sin haber culminado su carrera de Derecho, dio sus primeros pasos en la política al convertirse en presidente de su asociación estudiantil entre los años 1988 y 1989. Una vez que obtuvo su título universitario ingresó al Congreso Nacional en calidad de asistente de su hermano Marcos Augusto, quien se desempeñaba como diputado.

Con solo 30 años de edad se reincorporó al Congreso Nacional de Honduras, pero en esa ocasión como diputado por el departamento de Lempira.

En enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional lo eligió como el presidente de la Junta directiva provisional del Hemiciclo. Como titular de ese Poder del Estado, impulsó diversos proyectos, entre ellos la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y las Regiones Especiales de Desarrollo.

En 2014, logró convertirse en presidente de la República de la mano del Partido Nacional. Durante esa administración se aprobó la reelección presidencial, figura que aprovechó para seguir por un segundo periodo consecutivo en la silla presidencial, y fue hasta el pasado 27 de enero de 2022 que dejó su cargo como primer mandatario. Actualmente, figura como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Hernández está casado con Ana Rosalinda García, con quien procreó a cuatro hijos: Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.

NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO

Con la detención de su hermano Tony Hernández, el exmandatario fue mencionado en repetidas ocasiones en diferentes juicios desarrollados en el país del norte. Inicialmente, en el del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, detenido en marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami.

En 2019, Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, detenido en Estados Unidos, dijo a fiscales del tribunal federal de Nueva York que el expresidente recibió dinero producto del narcotráfico para financiar sus campañas electorales, señalamientos que en ese entonces, el ahora solicitado en extradición negó a través de la cuenta oficial de Twitter de Casa Presidencial.

“El presidente de la República @JuanOrlandoH niega categóricamente las falsas y perversas acusaciones hechas por el traficante de drogas Alexander Ardón, de acuerdo con una publicación de la cadena @Univision”, cita la publicación.

Posteriormente, Devis Leonel Rivera Maradiaga, señalado por autoridades de EE.UU. como exlíder del cártel Los Cachiros, dijo que en 2012 pagó US$ 250,000 a Hernández para evitar que lo arrestaran, de acuerdo con una transcripción de la audiencia.

Su más reciente reacción sobre los repetidos señalamientos en su contra fue el enero de 2022, cuando la congresista estadounidense Norma Torres publicó un tuit anunciando que está ‘llamando al @ElDepartamentoDeJusticia para acusar de inmediato y solicitar la extradición del presidente Juan Orlando Hernández por su papel en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos’.

JOH salió a defenderse y dijo que la DEA tiene “grabaciones secretas que prueban que los narcos mienten en la corte federal, ya que reconocen en privado que conmigo perdieron la impunidad. Pero no se lo dijo a sus lectores”.

“El @NewYorker sabía que Jen Psaki, como portavoz del Departamento de Estado, me elogió después de ver que hablaba en serio sobre la captura y extradición de narcos, y dijo que indicaba que estaba -“totalmente comprometido con detener el uso del territorio hondureño para actividades ilícitas”, agregó en otro tuit.

Además, dijo que “The New Yorker sabía que la DEA y SOUTHCOM han mostrado públicamente un fuerte apoyo, lo que deja en evidencia que no compran el falso testimonio que están dando los narcos. Pero el escritor no se lo dijo a sus lectores”.

El pasado 7 de febrero EE UU le retiró la visa a Hernández y le prohibió su ingreso al país, se desconoce si la medida aplica a su familia.

