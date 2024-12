Pastoral preocupada por la promoción y uso de la PAE en Honduras

4

La organización laica remarcó que según investigaciones científicas publicadas en revistas como Linacre Quarterly y The New England Journal of Medicine, la PAE no solo puede prevenir la fecundación, sino también impedir la implantación del embrión en el útero al alterar las condiciones del endometrio.

En ese sentido, señaló que este mecanismo constituye la interrupción de una vida humana ya concebida, lo que representa un aborto temprano desde la perspectiva de quienes respetan la vida desde su inicio.

“Como cristianos, reafirmamos que la vida comienza en el momento de la concepción y merece protección incondicional. Toda vida humana posee una dignidad inherente, sin importar su etapa de desarrollo”, afirmó la organización católica.

Además, agregó que “El papa Francisco nos recuerda la importancia de cuidar a los más vulnerables al afirmar: La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada y exigente de amor por cada persona (Evangelii Gaudium, 213)”.