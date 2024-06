Oposición hondureña rechaza presencia de Foro de Sao Paulo: “Buscan controlar el poder”

“Es un evento político, al final no es de izquierda o derecha eso está en la mente de algunos (...) Hablar de ideologías cualquier pueda hacerlo. Al final, lo que debe preocuparnos es si el gobierno de turno está atendiendo las problemáticas de país”, expresó el exmandatario en entrevista con Radio América.

La presencia del Foro de Sao Paulo también generó reacciones entre precandidatos a diferentes cargos de elección en los partidos de oposición, quienes advirtieron que se trata de una amenaza contra la libertad y la democracia e invitaron a la ciudadanía hondureña a acuerpar la movilización del sábado 29 de junio.

“¿Cuál Foro de Sao Paulo? ¡Honduras, Honduras, Honduras! Nos vemos el sábado en la marcha. Estoy firme...”, posteó en su cuenta de X el precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Siempre en el nacionalismo, el precandidato a alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, confirmó que participarán en la marcha contra el Foro de Sao Paulo convocada por el “Ejército Ciudadano de Paz” y argumentó que la ciudadanía no debe quedarse callada.

“Esto no es de partidos políticos, ni de personas. Por encima de cualquier partido y por encima de cualquier interés personal están los intereses de Honduras. El modelo del Foro de Sao Paulo que está implementando este partido de gobierno no está solucionando los problemas de los hondureños. El que se quede callado, el que se quede en la casa, el que se quede en la banca, el que se llame al silencio, no está con Honduras, está con el Foro de Sao Paulo”, manifestó Zelaya en una rueda de prensa.

Por su lado, el Partido Liberal se pronunció en redes sociales, rechazó rotundamente las palabras del exvicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, quien invitó a Honduras a seguir los pasos de su país y Cuba.

“Repudiamos las declaraciones del canciller venezolano, quien expresó abiertamente que Honduras debe “seguir los pasos de Cuba y Venezuela”; países sumidos en la miseria y el autoritarismo a causa de las dictaduras, Honduras no será otra miserable sucursal del Foro de Sao Paulo. Rechazamos la intromisión de quienes han fomentado las dictaduras en Latinoamérica”, señalaron.

De igual manera, Edmaly Maucó Toro, coordinadora de proyecto del Foro de Madrid, hizo un llamado a Honduras a estar alerta ante las posibles estrategias del Foro de Sao Paulo para intervenir en el proceso electoral de Honduras en 2025.

“Debemos seguir haciendo ruido y seguir denunciando no solo estos días, sino posterior al Foro de Sao Paulo, porque pueden venir estrategias para atentar contra el proceso electoral hondureño”, advirtió.