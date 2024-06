Maribel Espinoza: “El Foro de Sao Paulo solo promueve modelos antidemocráticos”

El mensaje de la precandidata surge en respuesta al comunicado del Partido Liberal en el cual repudian las declaraciones del canciller venezolano Yván Eduardo Gil Pinto.

“Repudiamos las declaraciones del canciller venezolano, quien expresó abiertamente que Honduras debe ‘seguir los pasos de Cuba y Venezuela’; países sumidos en la miseria y el autoritarismo a causa de las dictaduras”, lamentaron.

“Honduras no será otra miserable sucursal del Foro de Sao Paulo. Es tiempo de que respeten la autonomía de los pueblos; este país no les pertenece. Rechazamos la intromisión de quienes han fomentado las dictaduras en Latinoamérica. Honduras no es izquierda ni derecha, ¡Honduras es Centro!”, finaliza el mensaje de los liberales, quienes se suman a la varios sectores políticos que han rechazado el foro.