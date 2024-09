Pequeños pasos, grandes retos: la travesía de los niños migrantes venezolanos

Su relato detalló las condiciones extremas que vivieron, desde la falta de alimentos hasta el acoso y violencia sexual que sufrieron. “A mi hija la tocaron y yo también fui agredida. No recomendaría esa travesía a nadie. Los hombres que hicieron esto eran colombianos, no indígenas como muchos piensan”, recordó.

“En la selva del Darién sobrevive el más fuerte, no el más valiente”, afirmaron.

“Vi cosas que no quiero recordar”, confesó finalmente. Los días en la selva, rodeada de peligros y violencia, han dejado cicatrices profundas en su alma. “Nosotros solo queríamos pasar, pero a veces te hacen cosas malas”, mencionó mientras evitaba el contacto visual.

“No quiero responder a eso”, murmuró la niña cuando se le preguntó sobre sus recuerdos del Darién. Sin embargo, cuando consultamos sobre qué es lo que más extraña de su hogar en Venezuela, sus ojos se llenaron de lágrimas. La experiencia fue traumática, pero su silencio no puede ocultar el peso de lo sucedido.

“Se me arrancaron todas las uñas de los pies desde la raíz de tanto caminar. Y aunque mi hija llevaba botas, el dolor en sus piernas era insoportable”, recordó la madre.

En su corta vida, ya ha sido testigo de eventos que muchos no verán en toda su existencia.

Edgar Paredes, otro migrante que atravesaba la misma ruta, explicó que las autoridades panameñas retienen a las personas durante más de 24 horas en el campamento, bajo la excusa de que la ONU debía brindar atención humanitaria. Sin embargo, denunció que el lugar estaba repleto de migrantes y que no cabía nadie más.

“En Panamá, nadie te ayuda. Te puedes morir ahí y a ellos no les importa”, expresó con amargura.

Continuó: “también los baños de allá son muy feos. Todo sucio, uno en la mañana, cuando se tenía que levantarse a hacer sus necesidades, no podía, porque estaba muy sucio”.

“Allá, cuando uno pedía una ayuda o algo, la gente no nos ayudaba. Toda la gente que apenas iba llegando los ayudaban”, interrumpió la pequeña, y recordó que fue a pedir zapatos descalza y ni aun así le ayudaron.

“Los kits de ayuda traen cobijas y cholas (sandalias), pero los panameños las vendían después. Yo recogí unas cholas del basurero porque no me quisieron dar nada. Mientras los vendedores de drogas son los primeros en salir de Panamá, los niños y sus familias quedan relegados”, recordó con indignación.

“La ONU en Panamá no sirve. Allí todo es tráfico: de drogas, prostitución. Los niños llegan solos porque sus madres no pueden continuar”, lamentó la madre.

La menor venezolana comentó que “a veces no era ni carne ni pollo, era como culebra”, recordó. “La gente decía que eso era pescado, pero eso no tenía ni espinas. Y toda la comida tiesa”, contó.

“Aquí la gente es buena”, afirmó la madre. “Nos han regalado comida, nos han ayudado, no como en Panamá o Costa Rica”.

“En Danlí no nos quisieron ayudar. Nunca recibimos ayuda”, cuenta. “Ahí ayudan al que quieren y a quien tiene dinero”, afirmó.

“Aquí en la capital (Tegucigalpa y Comayagüela) hemos estado mejor. No nos han tratado mal, y los militares que están cerca de donde nos hospedamos nos colaboran. Nos regalan chupetas (dulces), nos ayudan, no nos molestan”, relatan.

Pero incluso en medio de todo el dolor, la niña mantiene un consejo para otros pequeños que puedan estar en su situación: “que tengan mucho cuidado, que no se suelten de sus papás, porque cualquiera los puede agarrar”.

La madre de la niña relata cómo, en la ONU de Panamá, muchos niños llegan solos porque sus padres no pueden seguir adelante. “Los niños avanzan sin sus padres, y es inmigración quien se encarga de ellos hasta que los padres logran alcanzarlos”, explica.

La historia de esta niña no es única. Miles de niños venezolanos han emprendido la misma odisea, enfrentando los mismos peligros y traumas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los niños migrantes son especialmente vulnerables, no solo a los peligros físicos del viaje, sino también a la explotación y el abuso.

La familia tiene claro su objetivo: llegar a Estados Unidos, aunque no quieren quedarse allí.

“No vamos a esperar una cita ni entregarnos en la frontera. Si no podemos entrar, volveremos a Honduras y trabajaremos aquí hasta que nos salga un vuelo humanitario para regresar a Venezuela”, afirmó la madre con una mezcla de determinación y resignación.

Para ellos, el sueño es ahorrar lo suficiente para regresar a su país natal y abrir un pequeño negocio. “Mi esposo es barbero, yo puedo vender comida. En Venezuela, si tienes un negocio, puedes sobrevivir”, aseguró.

Contrario a lo que muchos puedan pensar, el amor por su país es grande y tienen la esperanza de que todo cambiará para Venezuela para así poder volver. Su deseo es que las cosas cambien en Venezuela y poder regresar.

“Independientemente de que nos gobierne un dictador, es mi país y lo será toda la vida. Pase lo que pase, solamente Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo indignada.

“Mi país es bello, es muy rico. Aunque mucha gente diga que no, es ahorita que está mi país así, porque tienen todo bloqueado. Mientras no salga Nicolás Maduro, el país va a seguir bloqueado”, lamentó.

Cuando la entrevista terminó, la niña me miró con esos ojos que reflejan toda su historia y, sin decir nada, me dio un abrazo. “Gracias”, me dijo en voz baja, “gracias Honduras”, dijo la mamá. Luego, mientras se alejaba de mi lado, tomó la mano de su madre y cruzó la calle con una pequeña sonrisa en el rostro. Antes de desaparecer entre los carros, rumbo a almorzar para luego seguir vendiendo sus dulces.