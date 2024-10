“Tito” Asfura previo a su audiencia por caso de fraude y otros delitos: “Estamos firmes y seguimos la ruta”

1

Tegucigalpa, Honduras.- El precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, compareció hoy -lunes 21 de octubre-ante los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente en una audiencia de declaración de imputado por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

El exedil capitalino se presentó a eso de las 8:00 de la mañana junto con un grupo de militantes, diputados y exfuncionarios que lo acompañaron en caravana desde varios metros atrás de los juzgados en Tegucigalpa.

“Esto no es novedad. En el gobierno anterior, que era nacionalista, me tocó hacer lo mismo, nada más que con un antejuicio. Presentamos todas las pruebas a los jueces, me aseguraron mis bienes con privación de dominio, pero todo salió bien”, explicó Asfura.