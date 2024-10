Consulta popular para aprobar Ley de Justicia Tributaria no se puede hacer

1

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores coinciden que la idea de hacer una consulta popular para que el soberano opine sobre la Ley de Justicia Tributaria (LJT) no es permitido en el aspecto legal y tampoco existe un ambiente a nivel nacional.

La idea fue propuesta por el presidente del Congreso, Luis Redondo, al afirmar que “no existe ningún artículo en la Constitución (de la República), ni en ninguna ley, que prohíba, obstaculice, restrinja o disminuya el consultarle al pueblo hondureño sobre cualquier tema, ya que la soberanía o el poder máximo de la nación reside en el pueblo hondureño”. No obstante, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó que “basándonos en derecho comparado, no debería de ser sujeto de consulta temas de naturaleza tributaria porque este tema es más de naturaleza política que de temas económicos”.

De su lado, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, indicó que “la Ley de Justicia Tributaria ingresó al Congreso con pie izquierdo y no hubo una forma correcta en cómo se presentó. Hay temas que casi son imposibles mientras no haya consensos en el Congreso (Nacional), para hacer una consulta se ocupan 86 votos y, además, no creo que haya ambiente en el pueblo hondureño”.

La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, señaló que “no es cierto lo que dice Redondo que se pueda consultar al pueblo en cualquier momento porque ya se establecen los parámetros y si un tema ya se encuentra en discusión en el Congreso, entonces no se puede”.

Mientras, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que “hay que hacer las consultas adecuadas, ya que estamos frente a un proceso electoral complejo y no hay que generar crispación”.