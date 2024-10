No existe prohibición para someter a consulta popular Ley Tributaria, asegura Redondo

1

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que no existe impedimento en la Constitución de la República, ni otras leyes para someter a consulta popular la cuestionada Ley de Justicia Tributaria.

Redondo se basó en que no existe ninguna normativa que no permita realizar consultas a los ciudadanos sobre “cualquier tema”, esto en alusión a que varios sectores señalan que no se puede consultar al pueblo sobre “temas tributarios”.

“No existe ningún artículo en la Constitución, ni en ninguna ley, que prohíba, obstaculice, restrinja o disminuya el consultarle al pueblo hondureño sobre cualquier tema, ya que la soberanía o el poder máximo de la nación reside en el pueblo hondureño”, publicó Redondo a través de su cuenta de X.

El titular del Legislativo, argumentó que el pueblo puede decidir en cualquier materia, pues ese derecho está por encima de los “tres poderes del Estado”.

“El derecho del pueblo a decidir su propio destino en cualquier materia está por encima de los poderes constituidos, o de los tres poderes del Estado”, agregó.

Añadió que “ningún político, ningún partido político y ningún grupo empresarial va a poder prohibir ejercer el poder al pueblo hondureño”.

Redondo consideró que con la aprobación de la Ley Tributaria evitaría que Honduras sea incluida en la “lista gris” por evasión fiscal.

“Ya basta de abusos, que van desde corrupción, evasión fiscal hasta lavar activos de la corrupción, narcotráfico y terrorismo, debemos evitar que Honduras sea incluida en la lista gris que traería serias consecuencias a la nación”, opinó.

Del mismo modo, adelantó que con apoyo de congresistas la Ley Tributaria será aprobada en el Congreso Nacional.

“Con el apoyo de los Congresistas que están a favor del 99% de las empresas que si pagan impuestos, vamos a aprobar la Ley de Justicia Tributaria”, aseguró.

Consideró que en esta votación “el pueblo conocerá quién está con el pueblo y quienes están con quienes tienen empobrecido el país”.