Ministerio Público espera destinar L26 millones para habilitar cámaras Gesell

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) destinará un total de 26 millones de lempiras de su presupuesto anual para rehabilitar y construir nuevas cámaras Gesell en Honduras.

El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, explicó a EL HERALDO que el planteamiento responde a las necesidades de atención en la zona norte, sur y occidente, donde se registra una mayor cantidad de denuncias.

"Del Ministerio Público dicen que se espera un renglón presupuestario asignado arriba de los 26 millones de lempiras, que podrían ser destinados para la rehabilitación y construcción de nuevas cámaras", aseguró Vásquez.

No obstante, advirtió que los recursos necesarios podrían superar la cantidad planteada, ya que el funcionamiento los espacios testimoniales no depende únicamente de la infraestructura.

"El presupuesto debería ser mayor, no solamente es la rehabilitación de las cámaras, también es la contratación de personal multidisciplinario que atienda estas cámaras Gesell desde la responsabilidad que se asume dentro del Ministerio Público", aseveró.

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Además, aseveró que Honduras cuenta actualmente con 20 Cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos; sin embargo, 17 de ellas —el 85%— presentan limitaciones de infraestructura o funcionamiento, lo que restringe la atención especializada a víctimas de delitos.