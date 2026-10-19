Ministerio Público espera destinar L26 millones para habilitar cámaras Gesell

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) destinará un total de 26 millones de lempiras de su presupuesto anual para rehabilitar y construir nuevas cámaras Gesell en Honduras.
El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, explicó a EL HERALDO que el planteamiento responde a las necesidades de atención en la zona norte, sur y occidente, donde se registra una mayor cantidad de denuncias.
"Del Ministerio Público dicen que se espera un renglón presupuestario asignado arriba de los 26 millones de lempiras, que podrían ser destinados para la rehabilitación y construcción de nuevas cámaras", aseguró Vásquez.
No obstante, advirtió que los recursos necesarios podrían superar la cantidad planteada, ya que el funcionamiento los espacios testimoniales no depende únicamente de la infraestructura.
"El presupuesto debería ser mayor, no solamente es la rehabilitación de las cámaras, también es la contratación de personal multidisciplinario que atienda estas cámaras Gesell desde la responsabilidad que se asume dentro del Ministerio Público", aseveró.
Además, aseveró que Honduras cuenta actualmente con 20 Cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos; sin embargo, 17 de ellas —el 85%— presentan limitaciones de infraestructura o funcionamiento, lo que restringe la atención especializada a víctimas de delitos.
Fiscalía planteó una solicitud de L36 millones
En abril, la Fiscalía presentó una solicitud ante la Comisión de Familia, Niñez y Adulto Mayor del Congreso Nacional para aprobar un presupuesto de 36 millones de lempiras a la creación de cámaras testimoniales en Honduras, con cargo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2026.
En la petició, señalaron la necesidad para ampliar la cobertura y mejorar los espacios testimoniales es clave para garantizar que menores sometidos a algún tipo de abuso puedan participar en procesos judiciales sin ser sometidos repetidamente a interrogatorios que revivan experiencias traumáticas.
Las cámaras Gesell son utilizados para obtener testimonios de niñas, niños y adolescentes en casos relacionados con delitos sexuales, maltrato y otras formas de vulneración de derechos. Las instalaciones cuentan con un ambiente acondicionado para entrevistas a las víctimas en condiciones que favorezcan su protección.
En los procesos judiciales, las cámaras Gesell constituyen una herramienta para recopilar testimonios en condiciones controladas y contribuir a la protección de las personas menores de edad durante las investigaciones.