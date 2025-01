Militancia de Libre tendrá prioridad para conseguir empleos del IHSS

Aparte, los comisionados destacaron que, hasta ahora, no han despedido a ninguna persona del Seguro Social, pero quien desee ser cancelado solo deberá hacer mal su trabajo, ya que, como autoridades, son intolerantes ante el mal actuar.

El funcionario destacó que buscan profesionales que estén “altamente especializados”, ya que, “en la medicina y en la atención no hay colores políticos”.

El interventor Zelaya dejó en claro que si las personas “no hacen su trabajo, si son deshonestos, si son uñitas largas o maltratan a nuestros derechohabientes, después del proceso, que vamos a respetar los derechos laborales y el principio de inocencia, pero una vez asegurado eso, no vamos a ser tolerantes con esas cosas”.

Agregó que “no importa quién sea, aquí no hay discriminación (para despedir a un empleado); es más, si es de nuestro partido, con más razón hay que depurar. En los valores de nuestro partido no está el ser una persona deshonesta; aquí no existe la discriminación para eso”.

El problema del Seguro Social con la falta de personal no solo se limita a la capital de Honduras, sino a cada una de las regionales que carecen de especialistas para dar una atención digna a cada cotizante del IHSS, por lo que buscan a profesionales.