Mauricio Hernández negociaba desde 2020 con la Fiscalía de EUA

El acuerdo contempla: “El acusado abajo firmante (Hernández Pineda), asesorado por su abogado firmado, da su consentimiento para que un juez magistrado de Estados Unidos presida los procedimientos requeridos por Regla Federal de Procedimiento Penal para que me declare culpable en mi caso, o cambie mi declaración, si ya se ha hecho anteriormente, de no culpable a culpable”.

Sostiene: “Entiendo que si mi declaración es aceptada, mi sentencia se llevará a cabo ante el juez de Distrito de los Estados Unidos asignado o que será asignado a mi caso. Entiendo que tengo derecho a insistir en que todos los procedimientos de la Regla 11 se lleven a cabo ante el juez del artículo III, y por la presente declaro y confirmo al juez Magistrado que no se me han hecho promesas ni otros incentivos indebidos que me hagan dar mi consentimiento para este procedimiento, y que lo hago voluntariamente”.