Maribel Espinoza tras criticar apoyo a Maduro: “Si algo me pasa, ya saben, fue el gobierno”

1

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada Maribel Espinoza, precandidata presidencial por el Partido Liberal de Honduras, realizó fuertes declaraciones este viernes criticando el apoyo del expresidente Manuel Zelaya al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y responsabilizando al gobierno por su seguridad personal.

2

“Cuando me metí a política vine a hablar con la verdad, eso no es para tener miedo, sabemos los riesgos, y anuncio claro: si algo me pasa ya saben fue el gobierno. El gobierno de la República está en el deber de cuidar mis derechos humanos, si algo me pasa son ellos y nadie más”, dijo la diputada en referencia a su integridad física.

3

Espinoza aclaró que en efecto no ha recibido ninguna amenaza directamente, pero ha sido objeto de “seguimientos y otras cositas” pero sigue adelante. Esta semana la parlamentaria también cuestionó a la pareja presidencial por la postura de la mandataria Xiomara Castro con Estados Unidos.