Luis Redondo sostiene que su propuesta a Junta Nominadora “es acorde a la Constitución”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, sigue sosteniendo que su intención al pretender delegar funciones de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un grupo de notables es legal y acorde a la Constitución.

Sin embargo, de acuerdo con el experto en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, esto “es inconstitucional totalmente. Es una pena, que viniendo del presidente del Congreso Nacional, no se entere él que la Constitución de la República no habla de Junta de Notables, habla de Junta Nominadora”.



Y ante la ola de cuestionamientos que se le levantó a Redondo, no da su brazo a torcer y esta mañana publicó un tuit reforzando su propuesta y justificándose con base en la constitución.

”La propuesta que se hizo ayer a los integrantes de la Junta Nominadora es acordé con lo que establece la Constitución, leyes y las recomendaciones de las Naciones Unidas”, reforzó el titular del Legislativo.

En ese sentido, Redondo siguió aferrado a que “los integrantes de la Junta Nominadora deben elegir a sus representantes -311 de la Constitución- que en ese caso serían las personas notables a nivel internacional, incuestionables, de más alto perfil, de un prestigio tal, que no cabría duda en el pueblo sobre su elección de candidatos a magistrados”.



Además, aseguró que “estos notables no permitirían tintes políticos”. Y agregó: “La Constitución no prohíbe que se pueda firmar este ACUERDO POR LA JUSTICIA DE HONDURAS, no existe ningún artículo constitucional, ni legal que lo impida”.

Para Redondo esto solo es hacer “lectura de cómo está la población e incluso los abogados que no creen en la junta nominadora, no creen en el proceso, ni creen en la justicia”, arremetió.

Así como se polemizó hace unos meses la elección de la Junta Directiva del actual Congreso Nacional, en la misma circunstancia se empantana la conformación de la Junta Nominadora que sería la responsable de evaluar a los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Postura antagónica

“La posición de Luis Redondo preocupa, creería yo que está respondiendo a otros intereses, se nota que por la manera en que fue elegido debe permitir ciertas decisiones políticas”, señaló el dirigente de la sociedad civil, Lester Ramírez.

El abogado constitucionalista, Oliver Erazo, declaró que “es una falta de respeto para el pueblo hondureño que la elección de la Junta Nominadora esté siendo manejada con incertidumbre”.

La Constitución en su artículo 311 establece que la Junta Nominadora estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un Representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



Asimismo, un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.