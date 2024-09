Lucha gremial entre Sesal y CMH afectó a la UNAH

Tirzo Godoy, miembro de la junta directiva del CMH, hizo un video supuestamente desmintiendo las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Paredes, lo que posteriormente resultó en su despido del Hospital del Tórax.

Godoy enfatizó que la Secretaría de Salud (Sesal) no ha respetado muchos de los convenios previamente firmados. Explicó que durante la última asamblea, la ministra Paredes comentó que no hubo despidos y que no se adeudaba a los médicos.