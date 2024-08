Los pacientes con cáncer del Hospital San Felipe siguen a la deriva

El convenio entre el Hospital San Felipe y el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, el que les permitía acceder a este tratamiento vital, venció el pasado 6 de junio y desde entonces la Secretaría de Salud (Sesal) no ha brindado una solución.

Cabe destacar que desde el 2023, las máquinas de radioterapia del Hospital San Felipe dejaron de funcionar, obligando a los pacientes a depender del convenio con el Centro de Cáncer . Sin embargo, este acuerdo expiró hace dos meses y aún no se ha renovado, dejando a los pacientes sin acceso a sus tratamientos.

“Algunos pacientes han sido notificados de que les llamarán para que estén pendientes de las fechas”, comentó Aquino, pero hasta ahora, siguen esperando.

Aquino también señaló que el director del Hospital San Felipe no ha proporcionado información actualizada sobre la situación. “El director no nos ha dicho nada. He hablado con otras autoridades y con los mismos pacientes”, afirmó Aquino.

Cada minuto que pasa pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.“Todos los días se suman más pacientes que necesitan de su tratamiento de radioterapia para una mejor calidad de vida”, subrayó Aquino.

En marzo , más de 600 pacientes estaban en lista de espera para ser atendidos, quienes tiene la capacidad han decido costear su tratamiento, pero la mayoría sigue a la espera de un milagro que les permita salvar sus vidas.

Cabe destacar que El HERALDO intentó comunicarse con el director del Hospital San Felipe, Nelson Sanchez, y con autoridades de la Sesal para obtener una declaración oficial sobre el estado del convenio y las medidas que están tomando para resolver esta situación, pero hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta por los funcionarios consultados.