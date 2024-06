Richardson: Honduras solicitó ayuda para proyecto del ferrocarril interoceánico

Yo creo que los puertos tienen que ser modernizados, seguros, la carga y el comercio que llega a los puertos y aeropuertos necesita ser escaneada, pero todos de la misma manera. Cuando tú vas al aeropuerto, cuando yo voy al aeropuerto tenemos que pasar por seguridad, nuestro equipaje es escaneado con rayos X, no podemos tener nada en nuestros bolsos, es la misma cosa para la carga en los puertos. En los trenes y ferrocarriles tiene que ser todo escaneado, pero necesitas tener la habilidad para hacer el escaneo y tienes que tener la tecnología moderna y tienes que tener vendedores de buena reputación. En el programa de televisión “60 minutos” de CBS, en diciembre pasado, nuestro director del FBI y los directores de inteligencia hablaron del espionaje global de la República de China y las amenazas que representan a las democracias por robar data e información económica, el sector de salud, agricultura, ellos están robando los secretos nacionales de los países porque ellos no tienen redes seguras.

Nada bueno. Ellos han invadido un país soberano: Ucrania. Ellos continúan visitando Cuba, Nicaragua, Venezuela. Esos son sus únicos amigos. Sus economías están malas, esos tres países no cuidan a su pueblo y continúan alimentando eso. Ellos no tienen ningún interés positivo.

Yo creo que si China está aquí para invertir eso es bueno. Pero en algunos casos yo considero a China que parece está invirtiendo, pero en realidad están extrayendo porque están espiando. Hay lazos atados. Si no pagas tus préstamos a tiempo algunos de los proyectos, por ejemplo, no cumplen bien sus obras, esos proyectos causan más problemas. Hay problemas de costos que suben más de lo que cuesta. Tienen un mal récord en África, en Europa. Cuando se trata de inversión en infraestructura crítica, los puertos, la energía, la redes 5G, espacio. A mí me hace un poco sospechoso que compañías que son adueñadas de una empresa estatal china, que les dice a esas empresas qué es lo que tienen que hacer y tienen que reportar esa aplicación a uso militar.

¿Qué medidas pueden implementarse para combatir las redes criminales que están fomentando la inseguridad y aumentando la migración?

Debido a las redes criminales que han creado esta inseguridad, tú ves que la migración irregular se está disparando. Familias no están seguras, no pueden conseguir alimentación, no reciben salud, se están mudando, no se están quedando aquí.

Tú tienes una región que está alimentando y dando energía al mundo, pero todavía la migración es lo más alto que ha estado. Todo está aquí en esta región, para alimentar y suministrar energía al mundo. Yo no creo que lo vas a hacer por medio de la Ruta de la Seda de China, no lo vas a hacer por medio del comunismo, que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo, que no van a respetar los derechos humanos de tu pueblo. No debemos estar comprando redes de 5G de ellos, con todas esas puertas clandestinas para robar tu información, tu data, no debemos estar haciéndolo. Las democracias se tienen que quedar unidas. El equipo de Honduras con el equipo de Estados Unidos, equipo democracia, tenemos que quedarnos unidos.