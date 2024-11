El PJ afirma que Julissa Aguilar no participó en resolución de “Tito”

Agregó: “Yo no conocí el caso del señor ‘Tito’ Asfura, eso si es necesario aclararlo, pero si también (aclarar que) el traslado que se me hizo en propiedad a la Escuela Judicial, que si efectivamente se me notificó el día de ayer (miércoles)”.

”No he podido hablar ni siquiera con las personas que dirigen Recursos Humanos, fue algo muy sorpresivo. Ayer (miércoles), apenas me di cuenta, estaba yo en un evento y allí me fueron a dejar el documento y me enteré cuando ya habían juramentado al colega Guillermo López Lone, quien había estado sustituyéndome de forma interina”, contó Aguilar, al referirse a la manera en como le notificaron su traslado en propiedad a la Escuela Judicial.