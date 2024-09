Josué Colindres tras agresión a guardia en el CN: “Toda acción tiene su reacción”

“Es inadmisible que el guardia primero se haya acercado a agredirme por un cartel en el que no ofendía a nadie en particular, no se lleva el nombre de nadie. Él tomó la decisión de agredirme, yo por la adrenalina, luego reacciono de manera incorrecta, lo empujé. Toda acción tiene su reacción”.

El mensaje hace referencia a la denuncia al tratado de extradición ratificada por la presidenta Xiomara Castro, solo días antes de que el exdiputado y cuñado, Carlos Zelaya, apareciera reunido con narcotraficantes en un video de 2013 publicado por InSight Crime

Mientras tanto, la diputada Elvir también sostenía otro rótulo con el mismo mensaje como una forma de protesta.