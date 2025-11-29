Jaime Bayly analiza el futuro electoral en Honduras: "Espero que la señora Moncada pierda"

Tegucigalpa, Honduras.- De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, diversas personalidades se han pronunciado para analizar el panorama político del país. El escritor y periodista, Jaime Bayly, reconocido por su visión aguda, también ofreció una mirada clara sobre los candidatos que competirán en los comicios de 2025 en Honduras. Bayly inició reprochando el gobierno de Xiomara Castro, catalogándolo de "impresentable", por ser de "izquierda, populista, demagógico y autoritario", haciendo referencia a que quieren mantener a su partido en el poder. "La esposa de "Mel" Zelaya, la inefable señora Castro. Ella quiere que gane en las elecciones una señora que fue su ministra, la señora Rixi Moncada. Por supuesto, es la peor de todas las candidatas. Yo espero que la señora Moncada pierda", manifestó Bayly.

Sobre la reciente intervención de Donald Trump, en la que demostró su apoyo hacia el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura, el escritor peruano opinó que, aunque considera que tiene un perfil más sólido que Rixi Moncada, le genera cierto recelo, debido a los escándalos relacionados de su partido con el narcotráfico y la corrupción. La gran sorpresa en las elecciones, según Bayly, sería la victoria del Partido Liberal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Yo creo que el que va a ganar es Nasralla. A él lo conozco, lo entrevisté (...) Nasralla, yo creo que va primero en las encuestas y creo que al final es el que va a ganar, porque de los tres es el que mejor perfila la opción de un cambio y porque es un candidato que sabe caerle bien a la gente", comentó Bayly durante su intervención.

"Nadie es confiable en política"