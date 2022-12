El millonario monto de la demanda abarca los 50 años de estabilidad legal que se les garantizó, aseguraron en Próspera, y no vincula a las ZEDE Morazán ni Orquídea.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras enfrenta una demanda por 10,775 millones de dólares entablada por los inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico ( ZEDE ) Próspera Inc. y sus afiliados, ubicada en Islas de la Bahía.

Jorge Colindres, abogado y secretario técnico de Próspera en Roatán, explicó a EL HERALDO que el proceso legal podría detenerse si “el gobierno confirma que va a respetar la estabilidad legal de los 50 años, pero si quieren discutir potenciales cambios al régimen ZEDE porque tienen preocupaciones, debe ser respetando garantías legales y eso el Estado no lo ha manejado. Si se quita la estabilidad legal de 50 años entonces es una expropiación bajo el derecho internacional”.

Por su parte, el gobierno recalcó que el proceso irá a instancias legales. “La soberanía no se negocia”, precisó Fernando García, comisionado presidencial contra las ZEDE.

“Esta demanda por parte de Próspera debe de ser revisada porque no tiene ni pies ni cabeza ya que se fundamenta en un acuerdo de estabilidad jurídica. Se va a recurrir a todas las extracciones complementarias jurídicas para defender nuestra paz, que no crean que no tenemos argumentos ni defensa”, aseveró García.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en su capítulo 10 establece el arbitraje internacional para poder buscar soluciones como las de esta índole, por lo que expertos en derecho internacional instan al gobierno a sentarse a negociar.

“Estamos de acuerdo que las ZEDE estaban fuera de ley, pero el Estado debía negociar con las empresas que estaban instaladas ya que no se puede simplemente ignorar algo aprobado por un gobierno pasado y donde en algún momento el Estado debe pagar si es que se cierran en esa postura”, valoró el experto en derecho internacional, Graco Pérez.