Inconsistencias en la auditoría a grama del Estadio halla el TSC

La auditoría del TSC señala la disparidad entre las cantidades de obra que el Estado de Honduras pagó mediante la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), versus la obra ejecutada y las cantidades de ambas verificadas por el TSC. Una de las cifras que no concuerdan con lo establecido en la información brindada por la Condepor a este ente contralor, es en el presupuesto invertido en la instalación de la capa de grava que lleva el engramillado. Para ese objetivo se necesitarían 1,786.91 metros cúbicos, con un valor de 1,700,995.37 lempiras.

De estos la Condepor reportó el pago total de los 1,786.91 metros cúbicos, sin embargo, en lo verificado por el TSC se detalla que sólo se pagó por 1769.19, o sea, una diferencia de -17.72 metros cúbicos. Esto arroja una diferencia estimada de 16,868.02 lempiras que no fueron pagados por la entidad a la empresa contratista. De igual manera, la Condepor reportó en la instalación de la capa de arena de río una cantidad menor que la contratada debido a los cambios en las cantidades de material de las otras capas de agregados; todo eso se dio previo al pago total de la actividad. Para esa actividad se requerían 3,424.91 metros cúbicos, por los que según Condepor se pagó 3,199,653.67 lempiras. La Condepor reportó 2,506.48 metros cúbicos, sin embargo, la revisión ejecutada por el TSC apunta que solo se pagaron 2,849.95 metros cúbicos, haciendo una diferencia no reportada de 320,879.98 lempiras. Por razones no explicadas, la empresa contratista Sistemas de Construcción S. de R.L., encargada de la obra, acarreó la arena desde el municipio de Marcovia, Choluteca, a 153 kilómetros del Estadio Nacional. En el estudio de las especificaciones técnicas del proyecto incluidas en las bases de licitación, los auditores del TSC encontraron que muchas de las obras no contaban con estas especificaciones, faltando a la claridad y transparencia de la obra de construcción.