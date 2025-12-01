Hija de Berta Cáceres reconoce derrota de Libre y destaca masiva participación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista Berta Cáceres y figura pública dentro del partido Libertad y Refundación (Libre), reconoció los resultados de las elecciones generales y afirmó que estos no favorecieron a su agrupación política.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, destacó el clima pacífico de la jornada electoral y la alta participación ciudadana que se registró.

“El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro garantizó un proceso electoral de masiva participación ciudadana, un proceso electoral pacífico y democrático”, expresó.