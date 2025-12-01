Hija de Berta Cáceres reconoce derrota de Libre y destaca masiva participación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista Berta Cáceres y figura pública dentro del partido Libertad y Refundación (Libre), reconoció los resultados de las elecciones generales y afirmó que estos no favorecieron a su agrupación política.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, destacó el clima pacífico de la jornada electoral y la alta participación ciudadana que se registró.
“El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro garantizó un proceso electoral de masiva participación ciudadana, un proceso electoral pacífico y democrático”, expresó.
Zúniga calificó como un honor haber formado parte de la administración de la primera mujer en gobernar Honduras y agradeció a la mandataria.
La dirigente afirmó que asume con “dignidad, respeto y serenidad” los resultados adversos para Libre. “Hoy... asumo que los resultados electorales no nos favorecieron como Partido Libre”, señaló, añadiendo que su compromiso político permanece intacto.
“Con la frente en alto seguimos siendo del Partido Libertad y Refundación, y con profunda convicción seguimos siendo resistencia, como lo hemos sido desde hace más de 500 años”, añadió en su declaración.
El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro garantizó un proceso electoral de masiva participación ciudadana, un proceso electoral pacífico y democrático. Ha sido un honor ser parte del mejor gobierno de la historia y de la primera mujer Presidenta, gracias Presidenta Xiomara...— Olivia Zúniga Cáceres (@OliviaMarcelaZ1) December 1, 2025
La postura de Zúniga se suma a la serie de reacciones dentro de Libre tras la publicación de los primeros resultados del Congreso Nacional Electoral (CNE), que favorecen a los candidatos del Partido Nacional y Liberal.