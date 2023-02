A definir facultades de los magistrados suplentes a la Corte Suprema de Justicia

“Todavía no hemos definido todas las atribuciones que van a tener cada uno de los magistrados integrantes, ellos tienen el mismo nivel de un magistrado y tendrán que tener funciones concretas que vamos a definirlas”, precisó Díaz.

Asimismo, el magistrado contó que “cuando ellos no integren el pleno tendrán que tener atribuciones de cualquier magistrado y no serán diferentes a nosotros, con la excepción que no integrarán pleno si todos los magistrados estamos”.